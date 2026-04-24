கோட்டை முதல் அடிமட்டம் வரை: அதிகாரிகளின் மனமாற்றத்தால் கலக்கத்தில் தி.மு.க!

Publish Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:46 IST)
Updated Date: Fri, 24 Apr 2026 (14:48 IST)
தமிழகத்தில் தேர்தல் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், அரசு அதிகாரிகளின் மத்தியில் எழுந்துள்ள ரகசிய விவாதங்கள் ஆளுங்கட்சியான தி.மு.க-விற்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
கடந்த சில வாரங்களுக்கு முன்பு வரை அமைதி காத்த அரசு அதிகாரிகள், தற்போது எந்தக் கட்சி ஆட்சிக்கு வரும் என்பது குறித்து வெளிப்படையாகவே பேச தொடங்கியுள்ளனர். குறிப்பாக, பொதுமக்களோடு நெருங்கிய தொடர்புடைய வருவாய்த்துறை மற்றும் காவல்துறையினரிடையே இந்த விவாதங்கள் காட்டுத்தீயாய் பரவி வருகின்றன.
"தற்போதைய ஆட்சிக்கு மெஜாரிட்டி கிடைப்பது சிரமம், மீண்டும் ஆட்சியை பிடிப்பது கடினம்" என்பது போன்ற பேச்சுகள் அதிகார வர்க்கத்தில் எதிரொலிப்பதால், தி.மு.க தலைமை மிகுந்த கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளதாக தெரிகிறது.
இதில் உச்சக்கட்டமாக, ஒரு மூத்த ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரி தனக்கு நெருக்கமானவர்களுக்கு தொலைபேசி வாயிலாக, "அடுத்த முறை ஆட்சி மாற்றம் நிச்சயம், எனவே நமக்கு சாதகமான அதிகாரிகளை இப்போதே தயார் செய்யுங்கள்" என்று அறிவுறுத்தி வருவது தலைமை செயலக வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை உருவாக்கியுள்ளது.
தமிழக அரசின் உயர் அதிகாரிகள் கூட தற்போது அறிவாலயத்தின் சொற்களுக்கு பணியும் நிலையில் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் கீழ்மட்ட அதிகாரிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் அரசு நிர்வாகம் தடுமாறுகிறது. தங்களுக்கு எதிராக உருவாகியுள்ள இந்த 'மனநிலை மாற்றம்' மக்கள் மத்தியில் ஆட்சி மாற்றத்திற்கான அலை வீசுவதை உறுதிப்படுத்திவிடுமோ என்ற அச்சத்தில் தி.மு.க மேலிடம் உறைந்து போயிருப்பதாக விவரமறிந்தவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.