ரவுடியை சுட்டு பிடித்த காவல்துறையினர்.. சென்னையில் அதிகாலை பரபரப்பு..!

சென்னை எண்ணூர் பகுதியில், ஒரு ரவுடியை காவல்துறை அதிகாரிகள் சுட்டுப்பிடித்த சம்பவம் அதிகாலையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சென்னை எண்ணூர் பகுதியில் ரவுடி விக்கி என்பவர் பல்வேறு குற்றங்களை செய்த நிலையில், அவரை பிடிக்கப் போலீசார் தீவிர முயற்சி செய்தனர்.
இந்த நிலையில், சென்னை எண்ணூரில் அவர் பதுங்கி இருப்பதாக போலீசாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. இதனை அடுத்து, எண்ணூரில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு காவல்துறையினர் சென்றனர். ரவுடி விக்கியை பிடிக்க சென்ற காவல்துறை உதவியாளர் நவீன் மீது, விக்கி தரப்பினர் பெட்ரோல் குண்டு வீசியதாக தெரிகிறது.
இதனை அடுத்து, காவல்துறையினர் ரவுடி விக்கியை சுட்டுப்பிடித்தனர். விக்கியின் காலில் துப்பாக்கிக் குண்டு பாய்ந்ததை அடுத்து, அவர் தற்போது சென்னை ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், மருத்துவர்கள் அவருக்குச் சிகிச்சை அளித்து வருவதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சென்னை எண்ணூரில் கொலை வழக்கு உட்பட பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய ரவுடியை காவல்துறையினர் சுட்டுப் பிடித்தது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.