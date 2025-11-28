முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
உச்சம் தொட்ட காய்கறி விலை.. தக்காளி ரூ.110, முருங்கைக்காய் ரூ.380.. பொதுமக்கள் அதிர்ச்சி..!

Mahendran

, வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (14:18 IST)
சென்னை கோயம்பேடு சந்தையில் கடந்த சில நாட்களாக ராக்கெட் வேகத்தில்  தக்காளி மற்றும் முருங்கைக்காயின் விலை உயர்ந்து பொதுமக்களை அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியுள்ளது
 
தமிழகம் மற்றும் அண்டை மாநிலங்களில் பெய்த பலத்த மழையால் வரத்து குறைந்து, காய்கறிகளின் விலை கடுமையாக உயர்ந்திருந்தது. இன்று காலை நிலவரப்படி, மொத்த விற்பனையில் ஒரு கிலோ தக்காளி ரூ.60-க்கு விற்பனையாகிறது. கடந்த புதன்கிழமை மொத்த விலையில் ₹90 வரை சென்றது. சில்லரை விலையில் தக்காளி ரூ.100 முதல் ரூ.110 வரை விற்பனையாகிறது. இதேபோல, ஒரு கிலோ முருங்கைக்காய் ரூ.380-க்கு விற்பனையாகிறது.  
 
மழை குறைந்துள்ளதால் இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் சில்லறை காய்கறிகள் விலைகள் குறையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனினும், புயல் முடியும் வரை காய்கறிகளின் விலையில் ஏற்ற இறக்கம் தொடரும் என்று வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
