முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தவெகவில் இருந்து மீண்டும் அதிமுகவுக்கு தாவும் நிர்வாகிகள்? செங்கோட்டையனும் செல்கிறாரா?

Advertiesment
sengottaiyan
BY: Siva
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:20 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (17:21 IST)
google-news
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்த அதிமுகவின் முன்னாள் நிர்வாகிகள் மீண்டும் தாய் கழகத்திற்கே திரும்பத் தயாராக இருப்பதாக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி. வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார். 
 
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் சூலூரில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய அவர், அதிமுகவில் கிடைக்கும் மரியாதையும் பதவியும் வேறு எங்கும் கிடைக்காது என்பதை அவர்கள் உணர்ந்துவிட்டனர் என்றார்.
 
சமீபத்தில் அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் செங்கோட்டையன், வி.எஸ். பாபு, மற்றும் லோகேஷ் தமிழ்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் விஜய்யின் தவெகவில் இணைந்தனர். இந்நிலையில், அவர்கள் மீண்டும் அதிமுகவுக்கு வர விரும்புவதாகவும், உரிய மரியாதை அளித்தால் இணையத் தயார் என தூது விட்டுள்ளதாகவும் வேலுமணி கூறியுள்ளது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
நடிகர் விஜய் தனது பட வெளியீட்டிற்காக எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்க தாமே உதவியதாகவும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார். 2026 தேர்தலுக்கு முன்னதாக நிகழும் இந்த நிர்வாகிகள் இடமாற்றம் கூட்டணி கணக்குகளை மாற்றியமைக்க வாய்ப்புள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

எல்லாம் பொய்!.. திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி நல்லா போகுது!.. பதறிய செல்வப்பெருந்தகை!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos