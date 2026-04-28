முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

திருச்செந்தூரில் விஜய்!.. பின்னணியில் அந்த ஜோசியர்?!.. பரபர அப்டேட்!...

BY: webdunia
Publish Date: Tue, 28 Apr 2026 (08:58 IST) Updated Date: Tue, 28 Apr 2026 (09:04 IST)
தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று இரவு திடீரென தனி மூலம் மதுரை சென்று இன்று அதிகாலை 3 மணி அளவில் கார் மூலம் அவர் திருச்செந்தூருக்கு சென்று அங்குள்ள சுப்பிரமணி சாமி கோவிலில் சாமி தரிசனம் செய்திருக்கிறார். தமிழகத்தில் சட்டசபை தேர்தல் சமீபத்தில் முடிந்த நிலையில் விஜய் திருச்செந்தூருக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்திருப்பது பேசுபொருளாக மாறியிருக்கிறது. பொதுவாகவே அரசியல்வாதிகள் வெற்றி கிடைக்க வேண்டுமென கோயிலுக்கு சென்று சாமி தரிசனம் செய்வார்கள். பெரும்பாலானோர் திருப்பதிக்கு செல்வார்கள்.. ஆனால் விஜய் திருச்செந்தூருக்கு சென்றிருக்கிறார்.

அதிகாலை மூன்று 3 மணியிலிருந்து 5 மணி வரை அவர் திருச்செந்தூர் கோவிலில் இருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. பட்டு வேட்டி சட்டையில் வந்த விஜய் அதன் பின் வெரும் வேஷ்டி, துண்டு மட்டும் அணிந்து கோயிலுக்குள்ளே சென்றார். அங்கு அவருக்கு பூரண கும்ப மரியாதை அளிக்கப்பட்டதோடு வெற்றி வேலும் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது அதன் பின் திருச்செந்தூர் கடற்கரைக்கு சென்று சில நேரம் விடுபட்டார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும் வீடியோக்களும் இணையத்தில் பயனாகி வருகிறது..

இந்நிலையில், விஜயின் ஜோதிடர் ரத்தன் பண்டிட் வெற்றிவேல் ஆலோசனைப்படியே விஜய் திருச்செந்தூர் சென்று சாமி தரிசனம் செய்ததாக ஒரு செய்தி ஓடிக் கொண்டிருக்கிறது. அனேகமாக அடுத்து விஜய் வேளாங்கண்ணி, நாகூர் தர்கா போன்ற இடங்களில் தரிசனம் செய்ய வாய்ப்பிருப்பதாகவும் சொல்லப்படுகிறது.

அதாவது இந்த கோவிலுக்கு சென்று தரிசனம் செய்தால் உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு கூடும் என தனது ஜோதிடர் சொன்ன ஆலோசனைப்படியே விஜய் ஆன்மீகப் பயணத்தை தொடங்கியிருக்கிறார் என சிலர் சொல்கிறார்கள். இது எந்த அளவுக்கு உண்மை என்பதெல்லாம் தெரியவில்லை.

