முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரியல் எஸ்டேட் போட்டி! கட்டுமான நிறுவனங்கள் சிறப்பு வசதிகளை விளம்பரம் செய்ய தடை!

Advertiesment
Real estate

Prasanth K

, திங்கள், 18 ஆகஸ்ட் 2025 (15:21 IST)

நாளுக்கு நாள் நகரங்கள் முழுவதும் அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் அதில் உள்ள சிறப்பு வசதிகளை விளம்பரம் செய்ய தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

சென்னை உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் மக்கள் தொகை வேகமாக அதிகரித்து வரும் நிலையில், பலரும் பல்வேறு வசதிகளுடன் கூடிய அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் அபார்ட்மெண்ட் வாங்குவதில் பெரிதும் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். இதனால் கட்டுமான நிறுவனங்கள் போட்டிப் போட்டுக் கொண்டு பாதுகாப்பு காவலர்கள் கொண்ட குடியிருப்பு வளாகம், பூங்கா, விழாக்கள் நடத்த தனி இடம், நீச்சல் குளம், உடற்பயிற்சி மையம் என ஒரு மினி ஊரையே குடியிருப்பு வளாகத்தில் வைத்திருக்கும் அளவிற்கு ஏராளமான வசதிகளை அறிவித்து வருகின்றனர்.

 

பல பெரிய நிறுவனங்கள் இதுபோன்ற ஏராளமான வசதிகளை தொடர்ந்து விளம்பரம் செய்வதால் சிறு, நடுத்தர கட்டுமான நிறுவனங்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாவதாக ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து ஒரு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள அத்தியாவசிய வசதிகளை தவிர்த்த பிற வசதிகளை விளம்பரம் செய்ய ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது. ஆனால் இந்த தடையை நீக்க வேண்டுமென பெரும் நிறுவனங்கள் வலியுறுத்தி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

வாக்காளர் பட்டியல் மோசடி குற்றச்சாட்டு.. குரங்குகள் நீதிமன்றம் செல்லலாம்.. சுரேஷ் கோபி சர்ச்சை கருத்து

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos