இனி சினிமா சிபிஐ அல்ல, அசால்ட்டா சமாளிக்க.. நிஜ சிபிஐ.. விஜய் எப்படி சமாளிப்பார்?

தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவர் விஜய், சினிமாவில் சிபிஐ அதிகாரியாக சண்டையிட்டதற்கும், நிஜ வாழ்வில் டெல்லி சிபிஐ தலைமையகத்தில் விசாரணைக்கு ஆஜரானதற்கும் இடையே உள்ள பெரும் வித்தியாசத்தை தற்போது உணர்ந்துள்ளார். 41 உயிர்களைப் பலிகொண்ட கரூர் கூட்ட நெரிசல் விவகாரம் தொடர்பாக, ஜனவரி 12-ம் தேதி டெல்லியில் உள்ள சிபிஐ அலுவலகத்தில் சுமார் 7 மணி நேரம் அவரிடம் கிடுக்குப்பிடி விசாரணை நடத்தப்பட்டது.
சிபிஐ தரப்பில் சுமார் 90-க்கும் மேற்பட்ட கேள்விகள் கேட்கப்பட்டதாகவும், குறிப்பாக திட்டமிடப்பட்ட நேரத்தை விட விஜய் ஏன் 7 மணி நேரம் தாமதமாக கரூருக்கு வந்தார் என்பது குறித்து முக்கியமாக ஆராயப்பட்டது.
இந்தப் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு இன்று நடைபெறவிருந்த தொடர் விசாரணையில் இருந்து விஜய்க்குத் தற்காலிக விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், பொங்கலுக்கு பிறகு மீண்டும் ஆஜராக சிபிஐ சம்மன் அனுப்பவுள்ளது.
சினிமாவில் வில்லன்களை அசால்ட்டாக சமாளிக்கும் விஜய், நிஜ வாழ்க்கையில் தன் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள 'சட்டச் சிக்கல்களை எப்படிக் கையாளப்போகிறார் என்பதே அவரது அரசியல் கரியரின் மிகப்பெரிய சோதனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.