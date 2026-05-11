முதல் பாலிலேயே சிக்சர்!.. விஜயின் 2 முக்கிய அதிகாரிகள் யார் தெரியுமா?...

BY: பாலகிருஷ்ணன்
Publish Date: Mon, 11 May 2026 (09:05 IST) Updated Date: Mon, 11 May 2026 (09:08 IST)
ஒரு மாநிலத்தின் முதலமைச்சரை வழி நடத்துவதில் தலைமைச் செயலகத்தில் பணிபுரியும் அதிகாரிகள் முக்கிய பங்கு வகிப்பார்கள். அதிலும் முதல்வரின் முதன்மைச் செயலாளராக இருப்பவர்கள் மிகவும் முக்கிய இடத்தில் இருப்பவர்கள். அந்த வகையில் தற்போது தமிழகத்தின் புதிய முதலமைச்சராக பதவியேற்றுள்ள விஜய்க்கு டாக்டர் பி.செந்தில் குமார் ஐ.ஏ.எஸ் மற்றும் லட்சுமி பிரியா ஐ.ஏ.எஸ் ஆகிய இருவரும் தனிச் செயலாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்நிலையில்தான் அவர்கள் இருவரை பற்றிய விவரங்கலை தவெகவினர் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

செந்தில்குமார், லட்சுமி பிரியா ஆகிய இருவருமே அனுபவம், நேர்மை மற்றும் மக்கள் சேவை மனப்பான்மை கொண்ட சிறந்த நிர்வாகிகள். பி.செந்தில்குமார் ஐ.ஏ.எஸ் மிகுந்த அனுபவம் கொண்ட, திறமையாக பணியாற்றும் நிர்வாக அதிகாரி. பல துறைகளில் பணியாற்றி, அரசியல் சாயம் இல்லாமல் நிர்வாக திறமையால் உயர்ந்தவர். வேலைதான் பேச வேண்டும் என்கிற ஒழுக்கத்துடன் செயல்படுபவர்.

அதேபோல், ஜி.லட்சுமி பிரியா எளிமை, அணுகக்கூடிய தன்மை மற்றும் மக்கள் மைய நிர்வாகத்தின் அடையாளமாக இருப்பவர். இவர் அரியலூரில் கலெக்டராக ஆக இருந்தபோது அவசர அறுவை சிகிச்சைக்காக கூட அரசு மருத்துவமனையை தேர்வு செய்தவர். அரசு அமைப்பின் மீது நம்பிக்கை வைத்தவர். அதிகாரத்தில் இருந்தும் அகம்பாவம் இல்லாமல் மக்களுடன் நேரடியாக இணைந்து பணியாற்றியவர் என அவர்கள் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

குறிப்பாக, நிர்வாகத்தில் நேர்மை, அரசியல்வாதிகளுக்கு ஏற்றார் போல் செயல்படாத தன்மை ஆகியவரை இவர்களின் முக்கிய பலமாகும் என அவர்கள் கூறுகிறார்கள்.

