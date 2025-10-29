முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இளம்பெண்ணிடம் தவறாக நடக்க முயன்ற பைக் டாக்சி டிரைவர்.. கணவரின் தந்திரமான சம்பவம்..!

Advertiesment
ரேபிடோ

Siva

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (10:43 IST)
சென்னையில், ரேபிடோ பைக் டாக்சியில் பயணித்த திரிபுராவை சேர்ந்த 21 வயது இளம்பெண் ஒருவரிடம், ஓட்டுநர் சிவக்குமார் பாலியல் அத்துமீறலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
மதுரவாயலில் இருந்து பள்ளிக்கரணைக்கு அழைத்து சென்ற ஓட்டுநர் சிவக்குமார், பயணத்தின்போது, போரூர் சுங்கச் சாவடி அருகே வண்டியை நிறுத்திவிட்டு, அப்பெண்ணிடம் பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்டார்.
 
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த அந்த பெண் உடனடியாக தனது கணவருக்கு வாட்ஸ்அப் மூலம் தகவல் அனுப்பினார். உஷாரான அவரது கணவர், ஓட்டுநரை தொடர்புகொண்டு, மனைவியை எம்.எம்.டி.ஏ. காலனிக்கு அழைத்து வர சொல்லி தந்திரமாக வரவழைத்தார். அங்கு காத்திருந்த பெண்ணின் கணவர் மற்றும் உறவினர்கள் ஓட்டுநரை பிடித்து வானகரம் போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர்.
 
இதையடுத்து, பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட ஓட்டுநர் சிவக்குமார் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். பைக் டாக்சியில் பயணிக்கும் பெண்கள் விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும் எனப் போலீசார் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

நேற்று சரிந்த பங்குச்சந்தை இன்று ஏற்றம்.. முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos