எனக்கு ஐஜி-ய தெரியும்!. விஜய் திமுகவை எதிர்ப்பதும் இப்படித்தான்!.. ரஞ்சனா நாச்சியார் நக்கல்!...

ranjana
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 19 Mar 2026 (14:39 IST) Updated Date: Thu, 19 Mar 2026 (14:40 IST)
விஜயின் மனைவி சங்கீதா விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்த சில நாட்களில் விஜய் நடிகை திரிஷாவை அழைத்துக்கொண்டு திருமணத்திற்கு வந்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அக்கட்சியின் நிர்வாகி ரஞ்சனா நாச்சியார் தவெகவிலிருந்து விலகினார்.

இந்நிலையில், இன்று காலை அவர் தன்னை திமுகவில் இணைத்துக் கொண்டார். அதன்பின் செய்தியாளரிடம் பேசிய போது ‘தவெக ஒரு மர்மமான கட்சியாக இருக்கிறது.. உள்ளே என்ன நடக்கிறது என்பது யாருக்கும் தெரியவில்லை.. விஜயை யாரும் சந்தித்து பேச முடியவில்லை. அவரை காலி செய்தவற்காக சிலர் அவருடன் இருக்கிறார்கள். விஜய்க்கு இது புரியவில்லை.

அவருடன் இருப்பவர்களே விஜயை கெடுத்து விடுகிறார்கள்.. எனக்கு ஐஜிய தெரியும் ஆனா ஐஜிக்கு என்னை தெரியாது என்பது போல திமுகவுக்கு நாங்கள்தான் எதிரி என விஜய் சொல்கிறார்.. ஆனால் திமுக விஜயை கண்டுகொள்ளவே இல்லை.. திமுகவும் விஜயை தங்களின் எதிரி என்று நினைத்தால்தான் விஜய் திமுகவுக்கு எதிரியாக முடியும்..

விஜயை சிலர் தவறாக வழிநடத்தி வருகிறார்கள்.. அவரின் மனைவி விவாகரத்து வழக்கு தொடர்ந்திருக்கும் நிலையில் ஒரு நடிகையை கூட்டிக்கொண்டு திருமணத்திற்கு போனது மிகவும் தவறு. நான் இப்படித்தான் இருப்பேன் என மற்றவர்களுக்கு அவர் காட்டியிருக்கிறார். அவருக்கு ஆதரவக ஏராளமான இளைஞர் கூட்டம் இருக்கிறார்கள்.. ஆனால், விஜய்க்கு எதுவும் புரியவில்லை.

திமுக மக்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை வகுத்து வருகிறது.. மக்களின் ஆதரவு இருப்பதால்தான் அந்த கட்சி ஆட்சியில் இருக்கிறது. தவெக பொதுச்செயலாளர் புஸ்ஸி ஆனந்த் தனது பதவி புரியாமல் விஜயின் வாகனம் பின்னால் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்.. எத்தனை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றால் ஆட்சி அமைக்க முடியும் என்பது கூட தவெகவில் யாருக்கும் தெரியவில்லை என்று ரஞ்சனா நாச்சியார் பேசியிருக்கிறார்..

