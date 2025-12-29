முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நான் என் பிள்ளையை சரியாக வளர்க்கவில்லை.. அன்புமணி குறித்து டாக்டர் ராமதாஸ்..!

Advertiesment
பாமக

Mahendran

, திங்கள், 29 டிசம்பர் 2025 (13:59 IST)
சேலத்தில் நடைபெற்ற பாமக செயற்குழு மற்றும் பொதுக்குழு கூட்டத்தில், கட்சியின் நிறுவனரும் புதிய தலைவருமான டாக்டர் ராமதாஸ் தனது மகன் அன்புமணி ராமதாஸ் குறித்துக் கண்ணீருடன் உரையாற்றினார். அன்புமணியின் செயல்பாடுகள் தன்னை மார்பிலும் முதுகிலும் குத்துவது போல் உள்ளதாக அவர் உருக்கமாக தெரிவித்தார்.
 
அவர் பேசுகையில், "நான் என் பிள்ளையை சரியாக வளர்க்கவில்லை; சரியாக வளர்த்திருந்தால் அவர் இன்று என்னை இப்படி தூற்றமாட்டாரார். ஒரு தந்தையாக அவருக்கு தேவையான அனைத்தையும் செய்தேன், ஆனால் அவர் என்னை துரோகத்தால் அவமானப்படுத்துகிறார். 
 
30 ஆண்டுகாலம் உழைத்த ஜி.கே. மணியையே அவர் அவமதித்தார். தற்போது 95 சதவீத தொண்டர்கள் என் பக்கமே உள்ளனர். அன்புமணியிடம் 5 சதவீதத்தினர் கூட இல்லை" என்றார். மேலும், வரவிருக்கும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் அமையும் வெற்றி கூட்டணி, அன்புமணிக்கு சரியான பாடத்தை புகட்டும் என்றும் ராமதாஸ் தெரிவித்தார். 
 
இக்கூட்டத்தில் பாமக தலைவராக ராமதாஸ் ஒருமனதாக தேர்வு செய்யப்பட்டதுடன், கூட்டணி மற்றும் வேட்பாளர் தேர்வுகளை முடிவெடுக்கும் முழு அதிகாரமும் அவருக்கு வழங்கப்பட்டது. 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பொண்ணுக்கு ஆசைப்பட்டு புண்ணுதான் கிடைச்சது!.. பணம் கொடுத்து ஏமாந்த வாலிபர்....

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos