ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு!. விதை விஜய் போட்டது!.. தவெக நிர்வாகி ராஜ்மோகன் பேட்டி!...

rahul vijay

Mahendran

, செவ்வாய், 17 பிப்ரவரி 2026 (20:57 IST)
2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் அந்த கட்சிக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு தர  வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருக்கிறது. ஆனால் திமுக தலைமை இதை ஏற்கவில்லை. எனவே திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் தொடருமா என்கிற சந்தேகம் பலருக்கும் எழுந்திருக்கிறது.

ஒருபக்கம் மாணிக்கம் தாகூர் எம்பி, பிரவீன் சக்ரவர்த்தி போன்றவர்கள் காங்கிரசுக்கு மரியாதை வேண்டும்.. ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வருகிறார்கள். இது திமுக தலைமைக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. பிரவீன் சக்ரவர்த்தி மீதும் மாணிக்கம் தாகூர் எம்.பி மீதும் காங்கிரஸ் தலைமை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. எனவே ராகுலின் குரலைத்தான் இவர்கள் பிரதிபலிக்கிறார்கள் என்கிற இமேஜ் உருவானது..

இந்நிலையில்தான், காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் வேணுகோபால் இன்று சென்னை வந்திருக்கிறார். விரைவில் ஸ்டாலினும் அவரும் சந்தித்து பேசுவார்கள் என்று தெரிகிறது. அப்போது கூட்டணி, தொகுதி பங்கீடு, ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு போன்றவை பற்றியெல்லாம் இருவரும் விவாதிப்பார்கள் எனத்தெரிகிறது.

குறிப்பாக, திமுகவை விமர்சிப்பது போல பேசி வரும் மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் பிரவீன் சக்கரவர்த்தி ஆகியோர் மீது காங்கிரஸ் தலைமை நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே கூட்டணி பற்றி பேசுவோம் என திமுக தரப்பு சொல்ல திட்டமிட்டிருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது. காங்கிரஸின் இந்த முடிவுக்கு காரணமே தவெகதான் என்கிறார்கள்.

ஏனெனில், கட்சி துவங்கியபோதே எங்களுடன் கூட்டணி அமைப்பவர்களுக்கு ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுப்போம் என விஜய்தான் சொன்னார். அதைத்தான் இப்போது காங்கிரஸ் துக்கி பிடித்திருக்கிறது. தங்களின் கோரிக்கையை திமுக நிராகரித்துவிட்டால் காங்கிரஸ் தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்குமா என்கிற கேள்வியும் எழுந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில், தவெக துணைப் பொதுச்செயலாளர் ராஜ் மோகன் செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதை பேசமால் இனிமேல் யாரும் அரசியல் செய்யமுடியாது. இதற்கான விதை எங்கள் தலைவர் போட்டது’ என கூறியிருக்கிறார்.

