தவெக பாவம்!.. இந்த தேர்தலோடு காணாமல் போய்விடும்!. ராஜேந்திர பாலாஜி பேட்டி!..

நடிகர் விஜய் கட்சி துவங்கி திமுகவுக்கு எதிராக பேச தொடங்கியதுமே எப்படியும் அவர் அதிமுக கூட்டணியில் இணைவார் என பலரும் எதிர்பார்த்தார்கள். அதிமுகவும் அதை நம்பியது.
அதனால்தான் கரூரில் 41 பேர் உயிரிழந்தபோது விஜய்க்கு ஆதரவாக அதிமுக கருத்து தெரிவித்தது.
விஜயை தங்களின் கூட்டணிக்கு கொண்டு வர எடப்பாடி பழனிச்சாமி பல முயற்சிகளையும் எடுத்தார். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி ஒருமுறை செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது ‘அதிமுக கூட்டணிக்கு வருவதுதான் விஜய்க்கு நல்லது.. ஏனெனில் தவெகவில் இருப்பவர்களுக்கு சரியான பயிற்சி இல்லை.. அந்த பயிற்சியை அதிமுக கொடுக்கும்’ என்று பேசினார்..
ஆனால், அதிமுக கூட்டணிக்கு செல்வதை விஜய் விரும்பவில்லை. ஒருபக்கம் விஜயுடன் வேறு எந்த கட்சியும் இதுவரை கூட்டணி அமைக்கவில்லை. எனவே 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் தவெக தனித்து போட்டியிடும் நிலை உருவாகியிருக்கிறது. இந்நிலையில், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ராஜேந்திர பாலாஜி ‘தவெகவை யாரும் கண்டு கொள்வதில்லை..
களத்தில் அதிமுகதான் இருக்கிறது.. எங்களுக்கு எதிரி திமுக மட்டுமே.. இதுதான் கள நிலவரம்.. அதிமுகவிற்கு அடுத்த பலம் வாய்ந்த கட்சி திமுகதான்.. எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையிலான கூட்டணியும் ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணியும் களத்தில் நிற்கும்.. தவெக இந்த தேர்தலுடன் முடிந்துவிடும்’ என கூறியிருக்கிறார்..