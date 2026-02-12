முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
விஜய்யை சந்தித்த இந்தியா டுடே மூத்த பத்திரிகையாளர்.. எப்போது கேமரா முன்னால் தோன்றி பேசுவார்?

தளபதி விஜய்

Siva

, வியாழன், 12 பிப்ரவரி 2026 (14:34 IST)
மூத்த பத்திரிகையாளர் ராஜ்தீப் சர்தேசாய், சென்னையில் தமிழக வெற்றி கழக தலைவர் விஜய்யை நேரில் சந்தித்து பேசினார்.
 
இந்தியா டுடேயின் தமிழக விவாத நிகழ்ச்சிகளுக்காகச் சென்னை வந்திருந்த அவர், விஜய்யுடன் வெள்ளை சட்டை மற்றும் நீல நிற ஜீன்ஸ் அணிந்து 'ட்வின்னிங்' செய்த புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். 2026 தேர்தலின் 'எக்ஸ் பேக்டர்' விஜய்தான் என்று சர்தேசாய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இந்த சந்திப்பு ஒரு நீண்ட உரையாடலாக அமைந்ததே தவிர, இது ஒரு தொலைக்காட்சி நேர்காணல் அல்ல என்பதை அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். விஜய் எப்போது கேமரா முன்னால் தோன்றி பேசுவார் என்று தானும் காத்திருப்பதாக கூறியுள்ள அவர், புகைப்படங்கள் ஒருபோதும் நேர்காணலாகாது என்றும் பதிவிட்டுள்ளார்.
 
2024 அக்டோபரில் கட்சியை தொடங்கிய விஜய், திராவிட கட்சிகளுக்கு சவாலாக உருவெடுத்து வரும் நிலையில், இந்த சந்திப்பு அரசியல் வட்டாரத்தில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. விஜய்யின் மௌனம் எப்போது உடையும் என்பதே இப்போது அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
