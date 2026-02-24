முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
மார்ச் 1-ஆம் தேதி வரை மழை பெய்யும்: சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்..!

Tamil Nadu Weather Update

Siva

, செவ்வாய், 24 பிப்ரவரி 2026 (08:15 IST)
தென்தமிழகம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மார்ச் 1-ஆம் தேதி வரை மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலவிய ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி, தற்போது வலுவிழந்து வடகிழக்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து வருவதே இந்த மழைக்கு காரணமாகும்.
 
இதன் விளைவாக, குறிப்பாக மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் அதன் அண்டை பகுதிகளில் குளிர்ச்சியான சூழலும் மழையும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கிடையில், தென்கிழக்கு வங்கக் கடலின் சில பகுதிகளில் மணிக்கு 60 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த சூறாவளி காற்று வீசக்கூடும் என்பதால், மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளனர். 
 
பொதுமக்கள் வானிலை மாற்றங்களைக் கவனித்து பாதுகாப்பாக இருக்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

