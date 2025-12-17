முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பூந்தமல்லி - போரூர் மெட்ரோ ரயில் இயக்க ஒப்புதல்.. சேவை தொடங்குவது எப்போது?

சென்னை மெட்ரோ

Mahendran

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (12:55 IST)
சென்னை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்தின் இரண்டாம் கட்டப் பணிகளில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக, பூந்தமல்லி முதல் போரூர் வரையிலான 10 கி.மீ வழித்தடத்தில் ரயில்களை இயக்க மத்திய ரயில்வே வாரியம் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்த வழித்தடத்தின் சிக்னல் மற்றும் பாதுகாப்பு கட்டமைப்புகளுக்கு மத்திய அரசு பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது.
 
இந்த வழித்தடத்தில் நாட்டின் அதிநவீன ஓட்டுநர் இல்லாத மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படவுள்ளன. இதற்கான சோதனை ஓட்டங்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் வெற்றிகரமாக நடத்தி முடிக்கப்பட்டன. இதில் ரயிலின் வேகம், பிரேக்கிங் சிஸ்டம் மற்றும் பயணிகளின் பாதுகாப்பு வசதிகள் ஆகியவை தீவிரமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
 
வருகிற ஜனவரி மாதம் நடைபெறவுள்ள தொடக்க விழாவில், பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் ஆகியோர் இணைந்து இந்தச் சேவையைத் தொடங்கி வைக்க உள்ளனர். கலங்கரை விளக்கம் முதல் பூந்தமல்லி வரையிலான 26 கி.மீ வழித்தடத்தில், முதற்கட்டமாக பணிகள் முடிந்த இந்த 10 கி.மீ தூரம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்கு வரவுள்ளது.
 
இந்த புதிய சேவையின் மூலம் பூந்தமல்லி, போரூர் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள சென்னை புறநகர் பகுதி மக்களின் பயண நேரம் பெருமளவு குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
