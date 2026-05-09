விஜயை கூப்பிட்டு பேசுங்க!. இல்லனா சுப்ரீம் கோர்ட் போவோம்!. களமிறங்கிய ராகுல் காந்தி...

BY: webdunia
Publish Date: Sat, 09 May 2026 (12:46 IST) Updated Date: Sat, 09 May 2026 (12:47 IST)
தமிழகத்தில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் விஜயின் தமிழிக வெற்றிக் கழகம் 108 தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால் ஆட்சியமைக்க 118 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்பதால் மேலும் 10 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்பட்டது. அதில், காங்கிரஸ் 5, இரண்டு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் 4 எம்.எல்.ஏக்களையும் கொடுத்தார்கள் எனவே தவெகவின் பலம் தற்போது 116 ஆக உயர்ந்திருக்கிறது. ஏனெனில், விஜய் இரண்டு இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருப்பதால் அதில் அவர் ஒன்றை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும்..

எப்படியும் விசிக தங்கள் பக்கம் வந்து விடும் என்கிற நம்பிக்கையில் 116 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவோடு தவெக தலைவர் விஜய் நேற்று இரவு ஆளுநர் விஜயை நேரில் சந்தித்து மீண்டும் தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்குமாறு கோரிக்கை வைத்தார். ஆனால் தொடர்ந்து ஆளுநர் மௌனம் காத்து வருகிறார்..

இந்நிலையில், தவெக தலைவர் விஜயை அழைத்து பேசுங்கள்.. இல்லையென்றால் நாங்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்வோம் என டெல்லியில் இருந்து ராகுல் காந்தி ஆளுநர் மாளிகைக்கு சொன்னதாக தற்போது செய்திகள் வெளியாகியிருக்கிறது..

