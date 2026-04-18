திமுகவுக்கு பிரச்சாரம்!. களத்தில் இறங்கிய ராகுல் காந்தி, தேஜஸ்வி யாதவ், அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்!...

BY: Mahendran
Publish Date: Sat, 18 Apr 2026 (13:39 IST) Updated Date: Sat, 18 Apr 2026 (14:09 IST)
தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் அரசியல் களம் சூடுபிடித்திருக்கிறது. திமுக தலைவர் ஸ்டாலின், எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, நாம் தமிழர் கட்சி சீமான், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் என பலரும் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

திமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளை விஜய் பிரிப்பார் என்பதால் இந்த தேர்தல் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது. ஒருபக்கம், இந்த தேர்தலில் யாருக்கும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காது. தொங்கு சட்டசபை அமைய வாய்ப்பிருக்கிறது என பலரும் சொல்கிறார்கள். ஆனால், திமுகவே இந்த முறையும் ஆட்சியை பிடிக்கும் என சில கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்கிறது.

எனவே, எப்படியாவது இந்த முறையும் ஆட்சியை பிடித்துவிட வேண்டும் என நினைக்கும் திமுக தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ஒருபக்கம் முக ஸ்டாலின், மறுபக்கம் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆகியோர் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். ஒருபக்கம் பழனிச்சாமியும் தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

இந்நிலையில், இந்தியா கூட்டணியில் உள்ள அரசியல் கட்சி தலைவர் திமுகவுக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தமிழகம் வரவிருக்கிறார்கள். ராஷ்டிரிய ஜனதா தள கட்சியின் தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ் இன்று ஸ்டாலினுடன் இணைந்து திருப்பூரில் பிரச்சாரம் செய்கிறார். ஒருபக்கம், மக்களவை எதிர்கட்சி தலைவர் ராகுல் காந்தி ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருச்சி மாவட்டம் துறையூரில் மதச்சார்பற்ற முன்னேற்ற கூட்டணிக்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் செய்கிறார். அதேபோல், ஆம் ஆத்மி கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் மற்றும் டெல்லி முன்னாள் முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் வருகிற 20 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் பிரச்சாரம் செய்வதற்காக தமிழகம் வருகிறார்.



