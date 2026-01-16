உடைந்ததா இந்தியா கூட்டணி? திமுக மீது ராகுல் காந்தியின் அதிருப்தி! 2029ல் புதிய கூட்டணி?

திமுக தயாரிப்பில் உருவான 'பராசக்தி' திரைப்படக் குழுவினரை பிரதமர் மோடி டெல்லியில் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவித்தது, இந்தியா கூட்டணியில் பெரும் விரிசலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
பாஜகவை எதிர்ப்பதில் திமுக மென்மையான போக்கை கடைப்பிடிப்பதாக ராகுல் காந்தி அதிருப்தி அடைந்துள்ளதாகத் தெரிகிறது. ஏற்கனவே மம்தா பானர்ஜி மற்றும் அகிலேஷ் யாதவ் ஆகியோர் கூட்டணியில் இருந்து விலகி தனித்தனி பாதையில் செல்லும் காட்டும் நிலையில், தற்போது திமுகவும் பாஜகவுடன் நெருக்கம் காட்டுவது ராகுலை அதிருப்தி அடையச் செய்துள்ளது.
மாணிக்கம் தாகூர் போன்ற காங்கிரஸ் தலைவர்களின் சமூக வலைதளப் பதிவுகள் திமுக - காங்கிரஸ் இடையிலான மோதலை உறுதிப்படுத்துகின்றன. 2029-ல் ஒரு புதிய தேசிய கூட்டணியை அமைக்க ராகுல் மற்றும் பிரியங்கா காந்தி திட்டமிட்டு வருவதன் ஒரு பகுதியாகவே இந்த அதிரடி மாற்றங்கள் பார்க்கப்படுகின்றன.