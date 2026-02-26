முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
திமுக கூட்டணியில் இழுபறி!.. சென்னை வரும் ராகுல்காந்தி!.. விஜயை சந்திப்பாரா?..

stalin vijy
BY: Mahendran
Publish Date: Thu, 26 Feb 2026 (08:50 IST) Updated Date: Thu, 26 Feb 2026 (08:54 IST)
google-news
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கும் நிலையில் திமுக - காங்கிரஸ் இடையே கூட்டணி இன்னும் உறுதியாகாமல் இலுபறி நீடித்து வருகிறது. அதற்கு முக்கிய காரணம் 40க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகள், ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல முக்கிய டிமாண்ட்களை காங்கிரஸ் வலுவாக வைத்திருக்கிறது. ஆட்சியில் பங்கு கொடுக்க முடியாது என முக ஸ்டாலின் சொல்லியும் காங்கிரஸ் அந்த நிலைப்பாட்டை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை..

கடந்த 22ம் தேதி சென்னை வந்த இந்திய காங்கிரஸ் பொதுச் செயலாளர் கேசி வேணுகோபால் முக ஸ்டாலினை சந்தித்து தொகுதி பங்கீடு தொடர்பாக காங்கிரஸ் தலைமை கொடுத்த கடிதத்தை கொடுத்ததாக சொல்லப்பட்டது. அதில் 41 தொகுதிகள், 2 ராஜ்யசபா சீட் உள்ளாட்சி தேர்தலில் கணிசமான இடங்களை ஒதுக்க வேண்டும் மற்றும் ஆட்சி, அதிகாரத்தில் பங்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட டிமாண்ட் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது..

அதேபோல் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் மேலிட பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் 23ம் தேதி கனிமொழியை சந்தித்து பேசினார். அதன்பின் செய்தியாளிடம் பேசிய அவர் ‘ஆட்சி, அதிகாரத்தை விரும்பாத அரசியல் கட்சி இருக்கிறதா?.. நாங்கள் என்ன அறக்கட்டளையா நடத்துகிறோம்?’ என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். மேலும் ‘தமிழ்நாட்டில் எங்களுக்கு 12 முதல் 20 சதவீத வாக்குகள் இருக்கிறது. 63 ஆயிரம் வாக்குச்சாவடி முகவர்களை நாங்கள் நியமித்திருக்கிறோம்’ என்று கூறினார்..

குறிப்பாக ‘எங்கள் பலத்தை தவெக உணர்ந்திருக்கிறது.. அதனால்தான் எங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார்கள்’ என கொளுத்தி போட்டார். இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது ஆட்சி மற்றும் அதிகாரத்தில் பங்கு என்பதில் காங்கிரஸ் உறுதியாக இருப்பதும், தவெகவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்த காங்கிரஸ் தயாராக இருப்பதும் தெரிய வந்தது..

இந்நிலையில்தான் வருகிற மார்ச் 5ம் தேதி காஞ்சிபுரத்தில் நடக்கும் காங்கிரஸ் கமிட்டி நிர்வாகிகள் கூட்டத்திற்கு ராகுல் வருகிறார். தமிழ்நாட்டில் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகாததால் அவர் சென்னை வந்து முக ஸ்டாலினை சந்திக்கவில்லை. மார்ச் மாதம் சென்னை வரும் ராகுல் முதல்வர் முக ஸ்டாலினை சந்திப்பாரா அல்லது தவெக தலைவர் விஜயை சந்திப்பாரா என்பது அப்போதுதான் தெரிய வரும்..

ஒருபக்கம் காங்கிரசுக்கு 100 தொகுதிகள் வரை ஒதுக்க தவெக தயாராக இருப்பதாக தெரிகிறது.. எனவேதான் திமுகவிடம் காங்கிரஸ் பல டிமாண்ட்களை வைத்திருக்கிறது. காங்கிரஸின் கோரிக்கையை திமுக ஏற்காவிட்டால் கண்டிப்பாக தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

