ரங்கசாமிக்கு மதியம் வரை கேடு கொடுத்த பாரதிய ஜனதா.. என்ன செய்ய போகிறது என் ஆர் காங்கிரஸ்?

Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (09:50 IST)
Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (09:46 IST)
புதுச்சேரியில் என் ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணிக்காக இன்று மதியம் வரை காத்திருக்க பாஜக முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளன.
புதுச்சேரியில் கடந்த தேர்தலில் என்ஆர் காங்கிரஸ் மற்றும் பாஜக கூட்டணி வெற்றி பெற்ற ஆட்சி அமைத்த நிலையில் இந்த முறை இந்த கூட்டணி உடையும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
என்ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணி அமைத்தால் எத்தனை தொகுதி? இல்லை என்றால் எத்தனை தொகுதி? என தனித்தனியாக பாஜக பட்டியல் போட்டு வைத்திருப்பதாக புறப்படுகிறது.
லட்சிய ஜனநாயக கட்சியை கூட்டணியில் சேர்க்கக்கூடாது என முதலமைச்சர் ரங்கசாமி கோரிக்கை வைப்பதால், என்ஆர் காங்கிரஸ் இல்லாமல் பாஜக, அதிமுக, லட்சிய ஜனநாயக கட்சி இணைந்து தேர்தலை சந்திக்க தயாராகி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அப்படி ஒரு கூட்டணி அமைத்தால் என்.ஆர் காங்கிரஸ், தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.