வங்கிக்கணக்கில் பொங்கல் பரிசுத்தொகை ரூ.3000 வரவு வைக்கப்படும்: ஆளுனர் அறிவிப்பு..!

புதுச்சேரி

Siva

, செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (14:14 IST)
புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ரூ.3,000 உதவித்தொகை வழங்கப்படும் என்று துணைநிலை ஆளுநர் கே. கைலாஷ்நாதன் மற்றும் முதல்வர் என். ரங்கசாமி ஆகியோர் அறிவித்துள்ளனர். 
 
முன்னதாக, ரூ.4,000 வழங்க அரசு திட்டமிட்டிருந்தது; இருப்பினும், நிதிச்சூழலை கருத்தில் கொண்டு ரூ.3,000 வழங்க ஆளுநர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.
 
இந்த உதவித்தொகையானது சுமார் 3.40 லட்சம் ரேஷன் கார்டு தாரர்களுக்கு நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட உள்ளது. வங்கிகளுக்கு தொடர் விடுமுறை வருவதால், பொங்கல் பண்டிகை முடிந்தவுடன் இந்த தொகை பயனாளிகளின் கணக்கிற்கு வந்து சேரும் என்று நிதித்துறை செயலாளர் உறுதி அளித்துள்ளார். 
 
பொங்கல் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்புடன் இந்த ரொக்க உதவியும் கிடைப்பது புதுச்சேரி மக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
