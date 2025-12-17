முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






புதுவையில் இருப்பது ரேசன் கடையா? அரிசி கடையா? விஜய் சொன்னது சரிதானா? புதுவை மக்கள் சொல்வது என்ன?

Advertiesment
vijay

Siva

, புதன், 17 டிசம்பர் 2025 (16:23 IST)
புதுச்சேரி பாகூர் பகுதியை சேர்ந்த இல்லத்தரசி அமுதா, ரேஷன் கடைகளின் தற்போதைய நிலை குறித்து தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தினார். அவர் கூறியதாவது:
 
"தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கோ அல்லது அமைச்சர் நமச்சிவாயத்துக்கோ ரேஷன் கடைகளின் உண்மையான நோக்கம் தெரியுமா என்பது சந்தேகமாக உள்ளது. 'நியாய விலைக் கடைகள்' என்ற பெயருக்கு ஏற்ப, அரிசி, சர்க்கரை, பருப்பு, எண்ணெய் உள்ளிட்ட 14 அத்தியாவசியப் பொருட்களை மலிவு விலையில் அரசு வழங்க வேண்டும். அண்டை மாநிலங்களான கேரளா, தமிழ்நாடு மற்றும் ஆந்திராவில் இன்றும் இத்தனை பொருட்கள் மக்களுக்கு விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
 
ஆனால் புதுச்சேரியிலோ, எட்டு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திறக்கப்பட்ட கடைகளில் வெறும் இலவச அரிசி மட்டுமே வழங்கப்படுகிறது. இது தேர்தலின் போது கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் ஒன்றுதானே தவிர, முழுமையான ரேஷன் கடை கிடையாது. அந்த அரிசியும் கூட கடந்த நவம்பர் மாதத்திற்கு பிறகு வழங்கப்படவில்லை என்பதே நிதர்சனம். எனவே, அமைச்சர் நமச்சிவாயம் கூறுவது போல இவை ரேஷன் கடைகள் அல்ல, வெறும் 'அரிசிக் கடைகள்' மட்டுமே என்று கூறினார்.
 
எனவே ‘இந்தியாவில் ரேஷன் கடைகளே இல்லாத மாநிலம் புதுச்சேரிதான்...’ என்று த.வெ.க தலைவர் விஜய் கூறியது உண்மைதானோ என்று நினைக்க தோன்றுகிறது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஈரோடு மாநாட்டில் தவெகவில் இணையும் விசிக, அதிமுக மற்றும் திமுக பிரபலங்கள்? பரபரப்பு தகவல்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos