புதுவையில் ஆட்சியை பிடிக்கிறதா தவெக? என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியுடன் கூட்டணி?

vijay rangasamy
BY: Siva
Publish Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:50 IST) Updated Date: Fri, 13 Mar 2026 (12:51 IST)
புதுச்சேரியில் முதல்வர் ரங்கசாமி தலைமையிலான ஆளும் என்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சியின் உயர்மட்ட ஆலோசனை கூட்டம் நேற்று இரவு தனியார் ஓட்டலில் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் எதிர்வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி மற்றும் தொகுதிப் பங்கீடு குறித்து விரிவாக ஆலோசிக்கப்பட்டது.
 
கூட்டத்திற்குப் பிறகு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய முதலமைச்சர் ரங்கசாமி, "தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக இன்று மாலை மத்திய அமைச்சரும், பா.ஜ.க. மேலிடப் பொறுப்பாளருமான மன்சுக் மாண்டவியா முன்னிலையில் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற உள்ளது," எனத் தெரிவித்தார்.
 
தொடர்ந்து, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகம் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இணைய வாய்ப்புள்ளதா என செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, "அது பற்றி எனக்குத் தெரியாது" என்று ரங்கசாமி சுருக்கமாக பதிலளித்தார்.
 
புதுச்சேரியில் என்.ஆர். காங்கிரஸ் - பா.ஜ.க. கூட்டணி உறுதி செய்யப்படாத நிலையில், பேச்சுவார்த்தையில் பின்னடைவு ஏற்பட்டால் தவெகவுடன் கூட்டணி வைக்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
 
