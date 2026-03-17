webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்.டி.ஏ கூட்டணியில் முக்கியத்துவம் இல்லை, தனித்து போட்டியிட முடிவு? அன்புமணி ஆலோசனை..!

Advertiesment
புதுச்சேரி தேர்தல்
BY: Siva
Publish Date: Tue, 17 Mar 2026 (08:35 IST) Updated Date: Tue, 17 Mar 2026 (08:36 IST)
புதுச்சேரி சட்டமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தங்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என கூறி, பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தனித்து போட்டியிட முடிவு செய்துள்ளது. 
 
இது தொடர்பாக புதுச்சேரி பாமக அமைப்பாளர் மதியழகன் விடுத்துள்ள அறிக்கையில், கூட்டணியில் பாமகவை புறக்கணிக்கும் போக்கு நிலவுவதாகவும், அன்புமணி ராமதாஸ் தலைமையிலான பாமக 30 தொகுதிகளிலும் தனித்து களம் காண தயாராக இருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளார்.
 
கடந்த சில நாட்களாக தொகுதிப் பங்கீடு தொடர்பாக நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தைகளில் உடன்பாடு ஏற்படாத நிலையில், இந்த கறாரான முடிவை பாமக எடுத்துள்ளது. 
 
புதுச்சேரியின் அனைத்து தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நிறுத்துவது குறித்து இறுதி முடிவை அக்கட்சியின் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் விரைவில் அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
என்.டி.ஏ கூட்டணியில் இருந்து பாமக விலகி தனித்துப் போட்டியிடுவது, புதுச்சேரி தேர்தல் களத்தில் ஒரு புதிய திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இது ஆளும் கூட்டணிக்கு கூடுதல் நெருக்கடியையும், வாக்கு சிதறலையும் உருவாக்கும் என அரசியல் நோக்கர்கள் கருதுகின்றனர்.
 
Edited by Siva

