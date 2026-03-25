பீகார் மாதிரியே தமிழ்நாட்டில்.. திமுகவுக்கு, விசிகவுக்கு ஒதுக்கிய தொகுதியில் நாமினேஷன் செய்த காங்கிரஸ்..!

Publish Date: Wed, 25 Mar 2026 (12:55 IST)
புதுச்சேரியில் இந்தியா கூட்டணியின் தொகுதி பங்கீட்டில் காங்கிரஸ், தி.மு.க மற்றும் வி.சி.க இடையே கடும் மோதல் ஏற்பட்டுள்ளது. காங்கிரஸ் தலைமையிலான இக்கூட்டணியில், தி.மு.க-வுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட 5 தொகுதிகளிலும், வி.சி.க-வுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு தொகுதியிலும் காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் 'ஏ' மற்றும் 'பி' படிவங்களுடன் மனுத்தாக்கல் செய்துள்ளனர்.
இந்த 'நட்பு ரீதியான போட்டி' அணுகுமுறை கூட்டணி கட்சிகளிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, காங்கிரஸ் தனது வேட்பாளர்களை வாபஸ் பெறாததால், வி.சி.க தனித்து போட்டியிட போவதாக தலைவர் திருமாவளவன் அறிவித்துள்ளார். பீகார் பாணியில் இங்கும் போட்டி நிலவும் என காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பிடிவாதம் காட்டுகின்றனர்.
வேட்புமனுக்களை வாபஸ் பெற மார்ச் 26 கடைசி நாள் என்பதால், தி.மு.க மற்றும் காங்கிரஸ் தலைவர்கள் தீவிர பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். புதுச்சேரி அரசியலில் இந்த உட்கட்சிப் பூசல் தேர்தல் வெற்றியை பாதிக்குமோ என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது. விரைவில் சுமுக முடிவு எட்டப்படும் என எம்.எல்.ஏ வைத்தியநாதன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.