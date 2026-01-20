முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






சிலிண்டருக்கு ரூ.100 தர்றோம்னு திமுக சொல்லுச்சு.. ஆனால் சிலிண்டரையே மானியமா தர்றோம்ன்னு நாங்க சொன்னோம்: சி.வி.சண்முகம்

Advertiesment
சி.வி.சண்முகம் விமர்சனம்

Siva

, செவ்வாய், 20 ஜனவரி 2026 (08:33 IST)
திமுக அரசு தேர்தலின் போது கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றாமல் மக்களை ஏமாற்றி வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற கட்சி கூட்டத்தில் பேசிய அவர், "ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் நூறு ரூபாய் மானியம் தருவோம் என்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியிருந்தது. ஆனால் ஆட்சிக்கு வந்து இத்தனை ஆண்டுகள் ஆகியும் இன்றுவரை ஒரு ரூபாய் கூட வழங்கவில்லை" என்று குற்றம் சாட்டினார். திமுகவின் இத்தகைய கவர்ச்சிகரமான பொய் வாக்குறுதிகளை மக்கள் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக்கொண்டார்.
 
தொடர்ந்து பேசிய அவர், அதிமுகவின் நிலைப்பாட்டை விளக்கும்போது, "நாங்கள் வெறும் மானியம் பற்றி பேசவில்லை; சிலிண்டரையே மானிய விலையில் அல்லது இலவசமாக வழங்குவோம் என்று உறுதியளித்துள்ளோம். சொன்னதை செய்வதே அதிமுகவின் வரலாறு" என்றார். 
 
வரும் தேர்தல்களில் திமுகவின் இந்த வாக்குறுதி மீறல்களுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள் என்றும், அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்போது ஏழை எளிய மக்களுக்கான நலத்திட்டங்கள் முழுமையாக சென்றடையும் என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஸ்டேட் பேங்க் தெரியும், கனரா பேங்க் தெரியும்.. அதென்ன க்ளாத் பேங்க்.. ட்விட்டரில் டிரெண்டாகும் #ClothBank ஹேஷ்டேக்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos