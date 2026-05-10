தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகர் பதவியேற்பு.. கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்...!

Publish Date: Sun, 10 May 2026 (17:20 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மிக வேகமாக அரங்கேறி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகராக தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த கருப்பையா அவர்கள் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டார். ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த எளிய மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
இந்நிகழ்வில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கலந்துகொண்டு, தற்காலிக சபாநாயகருக்கு தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். சபாநாயகர் முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கும் பணிகளை கருப்பையா மேற்கொள்வார். இதனை தொடர்ந்து, நாளை தமிழக சட்டமன்றம் கூட உள்ளது. அன்றைய தினம் புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பதவியேற்க உள்ளனர்.
மிக முக்கியமாக, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு நாளை சட்டமன்றத்தில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உள்ளது. தவெக கூட்டணிக்கு தேவையான பலம் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்யும் இந்த வாக்கெடுப்பு, புதிய அரசின் நிலைத்தன்மையை முடிவு செய்யும் ஒரு முக்கிய தருணமாக இருக்கும். ஆளுநரின் உத்தரவின் பேரில் நடைபெறவுள்ள இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துள்ளது.