முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகர் பதவியேற்பு.. கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைத்தார்...!

Advertiesment
விஜய்
BY: Webdunia
Publish Date: Sun, 10 May 2026 (17:20 IST) Updated Date: Sun, 10 May 2026 (17:21 IST)
google-news
தமிழக அரசியல் களத்தில் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் மிக வேகமாக அரங்கேறி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, தமிழகத்தின் தற்காலிக சபாநாயகராக தமிழக வெற்றி கழகத்தை சேர்ந்த கருப்பையா அவர்கள் இன்று பதவியேற்றுக்கொண்டார். ஆளுநர் மாளிகையில் நடைபெற்ற இந்த எளிய மற்றும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்ச்சியில், ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் அவருக்கு பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார்.
 
இந்நிகழ்வில் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் கலந்துகொண்டு, தற்காலிக சபாநாயகருக்கு தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்தார். சபாநாயகர் முறைப்படி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் வரை, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு பதவிப்பிரமாணம் செய்து வைக்கும் பணிகளை கருப்பையா மேற்கொள்வார். இதனை தொடர்ந்து, நாளை தமிழக சட்டமன்றம் கூட உள்ளது. அன்றைய தினம் புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் அனைவரும் பதவியேற்க உள்ளனர்.
 
மிக முக்கியமாக, முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு நாளை சட்டமன்றத்தில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உள்ளது. தவெக கூட்டணிக்கு தேவையான பலம் உள்ளதா என்பதை உறுதி செய்யும் இந்த வாக்கெடுப்பு, புதிய அரசின் நிலைத்தன்மையை முடிவு செய்யும் ஒரு முக்கிய தருணமாக இருக்கும். ஆளுநரின் உத்தரவின் பேரில் நடைபெறவுள்ள இந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்துள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

யாருக்கு 200 யூனிட் இலவசம்?!.. மக்களிடம் குழப்பம்!.. தமிழக அரசு விளக்கம்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Horoscope
Shorts
Photos
Videos