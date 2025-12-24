தவெக + காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியாகிறதா? எத்தனை தொகுதிகள்? என்னென்ன பதவிகள்?

தமிழக அரசியல் களத்தில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு பெரும் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆளும் திமுக கூட்டணியில் நீடிக்கும் காங்கிரஸ் கட்சி, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்துடன் கைகோர்க்க போவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் செய்திகள் பரவி வருகின்றன.
திமுகவுடனான தொகுதி பங்கீடு மற்றும் 'ஆட்சிப் பகிர்வு' கோரிக்கைகளில் இழுபறி நிலவி வருவதால், காங்கிரஸ் தனது 'பிளான் பி' திட்டமாக விஜய்யை நோக்கி நகர்வதாக கருதப்படுகிறது. ஏற்கனவே காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர்கள் விஜய்யுடன் ரகசிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தியுள்ள நிலையில், அடுத்தகட்டமாக பிரியங்கா காந்தி அல்லது ராகுல் காந்தி நேரடியாக விஜய்யை சந்திக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது.
இந்த சந்திப்பின் போது, தவெக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் காங்கிரஸுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டிய தொகுதிகளின் எண்ணிக்கை, அமைச்சரவையில் இடம் மற்றும் ஒரு துணை முதல்வர் பதவி உள்ளிட்ட முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும், இந்த கூட்டணியானது தமிழகத்துடன் நிற்காமல் புதுச்சேரி மற்றும் கேரளாவிலும் எதிரொலிக்கும் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விஜய்யின் அரசியல் வருகை இளைஞர்கள் மத்தியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், காங்கிரஸின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியும் இணையும் பட்சத்தில் அது ஒரு பலமான கூட்டணியாக அமையும்.
எனினும், திமுக கூட்டணியை விட்டு காங்கிரஸ் வெளியேறுவது குறித்த இறுதி முடிவு சோனியா காந்தியிடம் தான் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.