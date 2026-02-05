விஜய்யுடன் தொலைபேசியில் பேசிவிட்டாரா பிரியங்கா காந்தி? தவெக- காங்கிரஸ் கூட்டணி உறுதியா?

தமிழக அரசியல் களம் தற்போது ஒரு மிகப்பெரிய அதிரடி திருப்பத்தை நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மற்றும் காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் பிரியங்கா காந்தி ஆகிய இருவருக்கும் இடையே தொலைபேசி வாயிலாக உரையாடல் நடந்ததாக வெளியாகி வரும் தகவல்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு, திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் வெளியேறி, தவெகவுடன் கைகோர்க்க வாய்ப்புள்ளதாக நீண்ட நாட்களாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
இந்த சூழலில், பிரியங்கா காந்தியின் இந்த நேரடி அழைப்பு, இரு கட்சிகளுக்கும் இடையிலான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையின் முதற்கட்டமாக பார்க்கப்படுகிறது. விஜய்யின் மாநாட்டிற்குப் பிறகு அவருக்கு கிடைத்துள்ள மக்கள் ஆதரவை கருத்தில் கொண்டு, டெல்லி காங்கிரஸ் தலைமை தவெகவை ஒரு வலுவான கூட்டணியாக கருதுகிறது.
ஆட்சி அதிகாரத்தில் பங்கு என்ற விஜய்யின் முழக்கம் காங்கிரஸை ஈர்க்கும் முக்கிய காரணியாக உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமாக இன்னும் உறுதி செய்யப்படவில்லை என்றாலும், இந்தத் தொலைபேசி உரையாடல் உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில், தமிழகத்தில் ஒரு மாபெரும் அரசியல் மாற்றம் ஏற்படுவது உறுதி.