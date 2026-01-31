முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பாஜக கொடுக்கும் அழுத்தம் விஜய்க்கு அனுதாப அலையாக மாறுகிறதா?

vijay

Siva

, சனி, 31 ஜனவரி 2026 (12:27 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் நடிகர் விஜய்க்கு தற்போது அரசியல் மற்றும் சினிமா என இருமுனைகளிலும் கடுமையான நெருக்கடிகள் கொடுக்கப்பட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 
 
ஒருபுறம் சிபிஐ விசாரணை, மறுபுறம் அவரது கனவுத் திரைப்படமான 'ஜனநாயகன்' வெளியீட்டில் சென்சார் போர்டு மூலம் ஏற்படுத்தப்படும் முட்டுக்கட்டைகள் என அவர் பல சவால்களைச் சந்தித்து வருகிறார். இருப்பினும், இத்தகைய அழுத்தங்கள் அவருக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்துவதற்குப் பதிலாக, மக்கள் மத்தியில் ஒரு பலமான 'சிம்பதி' அலையை உருவாக்கியுள்ளன.
 
"அழுத்தங்களுக்குப் பணிந்து போகவோ அல்லது அடிமையாக இருக்கவோ நான் அரசியலுக்கு வரவில்லை" என்று விஜய் காட்டிய அதிரடி வேகம், அவரது ரசிகர்களை தாண்டி சாமானிய மக்களையும் ஈர்த்துள்ளது. 
 
திமுக மற்றும் பாஜக ஆகிய இரு தரப்புமே விஜய்யின் அரசியல் தாக்கத்தை குறைக்க முயன்றாலும், அந்த முயற்சிகள் எதிர்மறையாக மாறி அவரது செல்வாக்கை உயர்த்தி வருகின்றன. இந்த மறைமுக தாக்குதல்கள் விஜய்யை ஒரு 'பாதிக்கப்பட்ட போராளியாக' முன்னிறுத்துவது அரசியல் களத்தில் அவருக்குக் கூடுதல் பலத்தை சேர்த்துள்ளது.
 
