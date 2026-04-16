திமுக ஆட்சியில் பாலியல் வன்கொடுமை, போதை கலாச்சரம் மட்டும்தான் இருக்கு!.. லேடி துரந்தராக மாறிய பிரேமலதா!..

Publish Date: Thu, 16 Apr 2026 (12:00 IST)
Updated Date: Thu, 16 Apr 2026 (12:13 IST)
தேமுதிக கட்சி துவங்கியல் இருந்தே திமுகவை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தவர் விஜயகாந்த். இத்தனைக்கும் கலைஞர் கருணாநிதிக்கு நெருக்கமாக இருந்தார். அவர் மீது மரியாதையும், அன்பும் உண்டு. ஆனால், அரசியல்வாதியாக கலைஞரை விஜயகாந்த் கடுமையாக விமர்சித்து வந்தார். அவர் இருந்தவரை திமுகவுடன் அவர் கூட்டணி அமைக்கவில்லை.
ஆனால், விஜயகாந்தின் மறைவுக்குப் பின் அவரின் மனைவியும் தேமுதிகவின் பொது செயலாளருமான பிரேமலதா தற்போது திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறார்.
தன் எதிர்பார்த்த ராஜ சபா சீட்டை அதிமுக கொடுக்கவில்லை.. ஆனால் திமுக கொடுக்க முன் வந்ததால் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்துவிட்டார். அதோடு மற்ற கட்சிகளை விட மிகவும் அதிகமாக 10 தொகுதிகளை வாங்கிவிட்டார் பிரேமலதா.
தமிழகத்தில் வருகிற 23ம் தேதி தேர்தல் நடைபெறும் நிலையில் பிரசாரம் சூடுபிடித்திருக்கிறது. இந்நிலையில் நேற்று கூட்டணி தலைவர்கள் மற்றும் முதல்வர் முக ஸ்டாலின் ஆகியோர் கலந்துகொண்ட ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் பேசிய பிரேமலதா ‘அண்ணன்(ஸ்டாலின்) ஆட்சியில் பெண்கள் மீதான பாலியல் பலாத்காரம் மற்றும் போதை கலாச்சாரம் மட்டும்தான் இருக்கிறது.. வேறு என்ன குறை இருக்கிறது?’.. என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த வீடியோவை சமூக வலைதளங்களில் அதிமுகவினர் பகிர்ந்து ‘திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் மீதன பாலியல் வன்கொடுமைகளும், போதை கலாச்சாரமும் இருக்கிறது என்பதை அந்த கூட்டணியில் உள்ள பிரேமலதாவே ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்’ என பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.. சிலரோ ‘இப்படி ஓப்பனா பேசிட்டாங்களே’ என நக்கலடிப்பதோடு அவருக்கு ‘லேடி துரந்தர்’ எனகிற பட்டத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள்.