சட்டசபையில் நான் விஜய்க்கு வாக்களிக்கமாட்டேன்!.. பிரேமலதா ஓபன்!...

Publish Date: Mon, 11 May 2026 (13:37 IST)
Updated Date: Mon, 11 May 2026 (13:39 IST)
நடந்து முடிந்த தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இருந்தது தேமுதிக. அந்த கட்சிக்கு 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு ராஜ்ய சபா சீட்டுகும் கொடுக்கப்பட்டது. இதையடுத்து பிரேமலதாவின் மைத்துனர் சதீஷ் எம்பியாக மாறியிருக்கிறார். ஒருபக்கம் சட்டமன்ற தேர்தலில் தேமுதிக ஒரு இடத்தில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றது.
அதாவது பிரேமலதா விழுப்புரம் தொகுதியில் வெற்றி பெற மற்ற 9 வேட்பாளர்களும் தோல்வியடைந்தனர். தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க அமைக்க தவெகவுக்கு 10 எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்டபோது ‘நீங்கள் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பீர்களா?’ செய்தியாளர்கள் பிரேமலதாவிடம் கேட்டபோது ‘நான் திமுக கூட்டணியில் இருக்கிறேன்’ என பதில் சொன்னார் பிரேமலதா.
தற்போது தவெக ஆட்சி அமைத்துவிட்டது.. இன்று சட்டசபையில் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர். அப்போது எம்.எல்.ஏவாக பதவியேற்ற பிரேமலதா விஜயின் அருகில் வந்து ‘வாழ்த்துக்கள் தம்பி’ என கூறி வாழ்த்து சொன்னார். விஜயும் எழுந்து நின்று அவருக்கு நன்றி சொன்னார். அதன்பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா ‘சட்டப்பேரவையில் தவெக பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் போது நான் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களிக்க மாட்டேன்.. மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக்குதான் வாக்களிப்பேன்’ என கூறியிருக்கிறார்.
ஆட்சியமைக்க ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள் தேவைப்பட்டபோது திமுக கூட்டணியில் உள்ள அனைத்து கட்சிகளிடமும் விஜய் ஆதரவு கேட்டார்.. ஆனால் தேமுதிகவிடம் கேட்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.