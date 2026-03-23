கூட்டணிக்காக சில தொகுதிகளை விட்டுக்கொடுப்போம்!.. இறங்கி வந்த பிரேமலதா!...

Publish Date: Mon, 23 Mar 2026 (15:35 IST)
நடிகர் விஜயகாந்த் தேமுதிகவை துவங்கிய போது அக்கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு வகித்தவர் அவரின் மனைவி பிரேமலதா. விஜயகாந்த் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்ட போது அவரை கண்ணும் கருத்துமாக பார்த்துக் கொண்டார். விஜயகாந்த் அரசியலில் செயல்படாமல் இருந்தபோது பிரேமலதா கட்சியை வழிநடத்தினார். அதேபோல் அவரின் மகன் சண்முக பாண்டியனும் தேமுதிகவில் முக்கிய பொறுப்புக்கு வந்தார். விஜயகாந்த் மறைந்த பின் பிரேமலதாவும், அவரின் மகன் சண்முக பாண்டியனும் கட்சியை வழிநடத்தி வருகிறார்கள்..
2026 சட்டமன்ற தேர்தலை பொருத்தவரை தேமுதிக திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்திருக்கிறது. 10 தொகுதிகளும், ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டும் கேட்ட நிலையில் பிரேமலதாவின் சகோதரர் சுதீஷுக்கு திமுக ராஜ்ய சபா சீட் கொடுத்திருக்கிறது. அதே நேரம் தேமுதிகவுக்கு 10 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட வாய்ப்பிலை என்கிறார்கள். ஏனெனில், திமுக கூட்டனியில் அதிக கட்சிகள் இருப்பதால் தேமுதிகவுக்கு 7 தொகுதிகள் வரை ஒதுக்கப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய பிரேமலதா ‘ஒரு கூட்டணி வெற்றிபெறுவதற்காக சில தொகுதிகளை விட்டுக்கொடுக்க வேண்டுமென்றால் கண்டிப்பாக தேமுதிக விட்டுக்கொடுக்கும். மற்றவர்கள் விட்டுக்கொடுக்கும்போது தேமுதிகவும் விட்டுக்கொடுப்பதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை’ என பேசியிருக்கிறார்.