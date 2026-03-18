ரஜினி ஒரு வார்த்தை சொன்னா நீங்க டெபாசிட் காலி!.. தவெகவை பொளக்கும் பிரவீன் காந்தி...

Advertiesment
BY: Mahendran
Publish Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:24 IST) Updated Date: Wed, 18 Mar 2026 (14:28 IST)
நடிகர் ரஜினி பார்த்து வளர்ந்தவர்தான் விஜய். இன்னும் சொல்லப்போனால் ரஜினி சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கும்போது விஜய் சிறுவனாக இருந்தார்.. ரஜினியை பார்த்து சினிமாவுக்கு வந்தவர்தான் விஜய் என்றும் சொல்லலாம்.. ரஜினியை எப்போதும் நண்பர்கள் வட்டாரத்தில் தலைவர் என்றுதான் விஜய் அழைப்பார்.

ஆரம்ப காலங்களில் தனது படங்களின் வெற்றிக்கு ரஜினியை பயன்படுத்தினார் விஜய். அதாவது அவரின் படங்களில் வரும் காட்சி மற்றும் பாட்ல்களில் ரஜினி ரெஃப்ரன்ஸ் இருக்கும். ரஜினியின் ரசிகராக இருந்தவர்தான் விஜய். ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் ரஜினியை விட அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகரக விஜய் மாறிய போது தனது திரைப்படங்களில் ரஜினி பற்றிய ரெஃப்ரன்ஸ்களை விஜய் வைக்க வில்லை.. அதோடு விஜய்தான் சூப்பர்ஸ்டார் என சிலர் பேசியதை விஜய் மௌனமாக ரசித்தார்..

இது ரஜினி ரசிகர்களுக்கு கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.. ஜெயிலர் பட விழாவில் ரஜினி காக்கா கழுகு கதை சொன்ன போது காக்கா என ரஜினி சொன்னது விஜயைத்தான் என விஜய் ரசிகர்கள் நம்பினார்கள்.. அதன்பின் இப்போது வரை அவர்கள் ரஜினியை மிகவும் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார்கள். ரஜினியின் படம் வெளியாகும் போதெல்லாம் அந்த படத்துக்கு எதிராக சமூக வலைதளங்களில் நெகட்டிவ் விமர்சனங்களை தம்கட்டி பரப்பி வருகிறார்கள்..

இதுபோக சமீபத்தில் ஒரு தவெக விழாவில் பேசிய் ஆதவ் அர்ஜுனா திமுக மிரட்டியதால்தான் ரஜினி  அரசியலுக்கு வரவில்லை. ஆனால் விஜய் தைரியமாக அரசியலுக்கு வந்திருக்கிறார் என பேசியிருந்தார். இது ரஜினி ரசிகர்களிடம் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது. இதையடுத்து ஆதவ் அர்ஜுனா தனது பேச்சுக்கு வருத்தமும் தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், ரஜினியின் ஆதரவாளரும். இயக்குனருமான பிரவீன் காந்தி ஊடகம் ஒன்றில் பேசியபோது ‘உங்கள் தலைவனுக்கே ரஜினிதான் தலைவர். விஜயின் ரோல்மாடலே ரஜினிதான்.. நாளைக்கு ரஜினி ஒரு சிக்னல் கொடுத்தார் என்றால் விஜய் ரசிகர்களுக்கு எதிராக மக்கள் நிப்பாங்க.. விஜய் ரசிகர்கள் தொகுதிகளில் ரஜினி ரசிகர்கள் நிற்பார்கள்.. நீங்கள் தோற்றுப் போவீர்கள்’ என பொங்கியிருக்கிறார்.

