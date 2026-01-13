முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






கூடுதலாக ஒருநாள் விடுமுறை.. பொங்கலுக்கு மொத்தம் 5 நாட்கள் விடுமுறை..பள்ளிக்கல்வித்துறை..!

Advertiesment
பொங்கல் விடுமுறை 2026

Siva

, செவ்வாய், 13 ஜனவரி 2026 (08:55 IST)
தமிழக பள்ளி மாணவர்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி வெளியாகியுள்ளது. நடப்பு ஆண்டு பொங்கல் திருநாளை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், ஜனவரி 14 முதல் ஜனவரி 18 வரை தொடர்ந்து 5 நாட்களுக்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பதாக தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
 
வழக்கமாக ஜனவரி 15, 16 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகள் அரசு விடுமுறை நாட்களாக இருக்கும் நிலையில், இந்த ஆண்டு மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் கோரிக்கையை ஏற்று ஜனவரி 14 அன்று கூடுதல் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
இதனைத் தொடர்ந்து ஜனவரி 18 ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால், மாணவர்களுக்கு தொடர்ச்சியாக 5 நாட்கள் விடுமுறை கிடைத்துள்ளது. இந்த அறிவிப்பால் சொந்த ஊர்களுக்கு சென்று பொங்கல் பண்டிகையைக் கொண்டாடத் திட்டமிட்டுள்ள மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினர் மிகுந்த உற்சாகமடைந்துள்ளனர். விடுமுறை முடிந்து ஜனவரி 19-ம் தேதி மீண்டும் பள்ளிகள் வழக்கம்போல் இயங்கும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

சாலை அமைப்பதில் கின்னஸ் சாதனை செய்த ஆந்திரா.. ஆட்சின்னா இப்படி இருக்கனும்..

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos