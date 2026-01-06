பொங்கல் பரிசுத்தொகை ரூ.3000.. அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு.. கிடைப்பது எப்போது?

தமிழகத்தில் தைப்பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ள பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரூ3,000 ரொக்கப்பணம் வழங்கும் திட்டத்தை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் வரும் ஜனவரி 8-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்கிறார். சென்னை ஆலந்தூர் பகுதியில் உள்ள நியாயவிலை கடையில் நடைபெறும் விழாவில் முதல்வர் இதனைத் தொடங்கி வைப்பார் என்று அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசாக ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்புடன் சேர்த்து, இதுவரை இல்லாத அளவில் அதிகபட்சமாக ரூ.3,000 ரொக்கப்பணம் வழங்கப்பட உள்ளது. சுமார் 2.22 கோடி அரிசி அட்டைதாரர்களின் குடும்பங்கள் இதன் மூலம் பயன்பெறுவர்.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த அதிரடி அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளதாக கருதப்பட்டாலும், இது பொதுமக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.