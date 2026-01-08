பொங்கல் பரிசு தொகைக்கான டோக்கன் வாங்கவில்லையா? உடனே இதை செய்யுங்கள்... 3000 ரூபாய் வந்துவிடும்..!

தமிழக அரசு அறிவித்த பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு மற்றும் ரூ.3000 ரொக்க பணம் வழங்கும் பணி இன்று முதல் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள நியாய விலை கடைகளில் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக வீடு வீடாக சென்று டோக்கன்கள் வழங்கப்பட்ட நிலையில், இன்று முதல் பொதுமக்கள் தங்கள் டோக்கன்களில் குறிப்பிட்டுள்ள தேதியில் சென்று பரிசுத்தொகையை பெற்று வருகின்றனர்.
ஒருவேளை இதுவரை டோக்கன் கிடைக்காதவர்கள் அல்லது வாங்க தவறியவர்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. அத்தகைய குடும்ப அட்டைதாரர்கள் வரும் ஜனவரி 13ஆம் தேதி நேரடியாக ரேஷன் கடைகளுக்கு சென்று தங்களின் பொங்கல் பரிசு மற்றும் ரொக்க பணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், டோக்கன் கிடைக்காதவர்கள் தங்கள் பகுதி ரேஷன் கடை ஊழியர்களிடம் எப்போது வரலாம் என்று கேட்டு தெரிந்துகொள்ளவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பாகக் கொண்டாட அரசு வழங்கும் இந்த 3000 ரூபாய் உதவியை அனைத்துத் தகுதியுள்ள அட்டைதாரர்களும் தவறாமல் பெற்றுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.