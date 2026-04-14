முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் மாபெரும் வெற்றி!.. கருத்துக்கணிப்பில் தகவல்!...

BY: Mahendran
Publish Date: Tue, 14 Apr 2026 (14:40 IST) Updated Date: Tue, 14 Apr 2026 (14:42 IST)
சினிமா நடிகராக இருந்து அரசியலுக்கு வந்திருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகரம் முதல் முறையாக சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கவிருக்கிறது. தனித்துப் போட்டியிடும் தவெக் 34 தொகுதிகளிலும் வேட்பாளர்களை நியமித்திருக்கிறது. விஜயை பொறுத்தவரை அவர் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளிலும் போட்டியிடுகிறார். ஒரு தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வி அடைந்துவிட்டால் என்ன செய்வது என்பதற்காக தவெக தரப்பில் இந்த முடிவை எடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது..

ஒருபக்கம் மற்ற அரசியல் தலைவர்கள் போல விஜய் தொடர்ந்து பிரச்சாரத்திற்கு செல்வதில்லை. ஒருநாள் பிரச்சாரத்திற்கு சென்றால் இரண்டு அல்லது மூன்று நாட்கள் ஓய்வெடுக்கிறார்.. அதன் பின்னரே அவர் மீண்டும் பிரச்சாரத்திற்கு செல்கிறார். பல தேர்தல் பிரச்சாரங்களையும் அவர் ரத்து செய்துவிடுகிறார்.

வருகிற 21ம் தேதி பிரச்சாரம் முடியும் நிலையில் அவர் தமிழகத்தின் சில தொகுதிகளில் மட்டுமே பிரச்சாரம் செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்நிலையில்தான், சென்னை பெரம்பூர் தொகுதியில் விஜய் 25 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெறுவார் என சில கருத்துக்கணிப்புகள் சொல்வதாக தவெக ஆதரவாளர்கள் சமூக ஊடகங்களில் பதிவிட்டு வருகிறார்கள்..

அதேநேரம் திருச்சி கிழக்கு தொகுதி பற்றி அவர்கள் எதுவும் தெரிவிக்கவில்லை. திருச்சி என்பது கடந்த பல வருடங்களாகவே திமுகவின் கோட்டையாக இருக்கிறது.. ஏனெனில் அங்கு திமுகவின் முக்கிய அமைச்சரான கே.என் நேரு இருக்கிறார். எனவே, திருச்சியில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா என்பது தேர்தல் முடிவுக்கு பின்னரே தெரியவரும்..



வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஜன நாயகனை பார்த்ததாக கூறிய விஜய் முன்னாள் மேலாளர்! கேள்வியால் துளைத்தெடுத்த பத்திரிகையாளர்கள்

