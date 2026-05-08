விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' பார்முலா.. அதிமுக ஆட்சிக்கு வெளியில் இருந்து திமுக ஆதரவு: எஸ்.வி. சேகர்

Publish Date: Fri, 08 May 2026 (14:37 IST)
Updated Date: Fri, 08 May 2026 (14:39 IST)
தமிழக தேர்தல் முடிவுகள் வெளியாகி நான்கு நாட்களாகியும் ஆட்சி அமைப்பதில் நீடிக்கும் இழுபறி குறித்து நடிகர் எஸ்.வி.சேகர் தனது விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.
செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்டு வரும் அரசியல் நகர்வுகள் முதிர்ச்சியற்ற நிலையில் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார். 107 இடங்களை பெற்ற விஜய், காங்கிரஸ் கட்சியின் 5 உறுப்பினர்களுடன் இணைந்து 'கூட்டணி ஆட்சி' அமைக்க முயற்சிப்பது சட்ட ரீதியாக பலவீனமானது என்றும், தனிப்பெரும் கட்சியாக உரிமை கோரியிருந்தால் 'நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பிற்கு' வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கும் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஆளுநரைச் சந்திப்பதில் முறையான நெறிமுறைகளை பின்பற்றாமல் மின்னஞ்சல் மூலம் தகவல் தெரிவித்தது தவெகவின் அனுபவமின்மையைக் காட்டுகிறது என்றார். மேலும், விஜய் வளர்வதை தடுக்க 'எதிரிக்கு எதிரி நண்பன்' என்ற அடிப்படையில், திமுக வெளியிலிருந்து ஆதரவு அளிக்க அதிமுக ஆட்சி அமைக்க வாய்ப்புள்ளதாக அவர் கணித்துள்ளார். சினிமா பாணியில் 'டிரைலர்', 'ஆடியோ ரிலீஸ்' செய்வது போல அரசியலை அணுக முடியாது என்பதைச் சூழல் உணர்த்துவதாகக் கூறினார்.
அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால் தவெக உறுப்பினர்களைத் தக்கவைப்பதே விஜய்க்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும் என்றும், தற்போதைய நிதி நெருக்கடியில் அவர் அளித்த வாக்குறுதிகள் சாத்தியமற்றவை என்றும் எஸ்.வி.சேகர் விமர்சித்தார். இறுதியில், விஜய்க்கு கிடைத்துள்ளது 'மலர் கிரீடமா' அல்லது 'முள் கிரீடமா' என்பது விரைவில் தெரிந்துவிடும் என அவர் அதிரடியாகக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.