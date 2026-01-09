விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக இணையுமா? ராமதாஸ் அளித்த அசத்தல் பதில்..!

தமிழக அரசியலில் நிலவி வரும் கூட்டணி கணக்குகளில் புதிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸ் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
"விசிக இருக்கும் கூட்டணியில் பாமக இணையுமா?" என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு, "அரசியலில் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கும்; எதுவும் நடக்காது என்று சொல்ல முடியாது" என அவர் அளித்துள்ள பதில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.
இதுவரை விசிக மற்றும் பாமக ஆகிய இரு கட்சிகளும் வெவ்வேறு துருவங்களாகவே பார்க்கப்பட்டு வந்தன. குறிப்பாக, கொள்கை ரீதியாகவும் தேர்தல் களத்திலும் இவ்விரு கட்சிகளுக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவி வந்தது.
இந்த சூழலில், ராமதாஸின் இந்த 'நெகிழ்வுத்தன்மை' கொண்ட பதில், 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் திமுக கூட்டணியில் இரு கட்சிகளும் இருப்பதற்கான ஆரம்பப்புள்ளியாக இருக்குமோ என்ற சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. விசிக தலைவர் திருமாவளவனும் சமீபகாலமாக பொதுவான சமூகப் பிரச்சினைகளில் அனைவரையும் ஒருங்கிணைக்க விரும்புவதாக கூறி வரும் நிலையில், ராமதாஸின் இந்த பேச்சு தமிழக அரசியல் சதுரங்கத்தில் ஒரு முக்கிய நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது.