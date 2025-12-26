முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அழிவுகாலம் ஆரம்பமாகிவிட்டது என்று பிரேமலதா கூறியதற்கு அண்ணாமலை கொடுத்த பதில்..!

தேமுதிக

Siva

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (08:59 IST)
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தேமுதிக இணைந்தால் வெறும் 6 இடங்கள் மட்டுமே ஒதுக்கப்படும் என தகவல் வெளியானதை தொடர்ந்து, தமிழக அரசியலில் பெரும் சலசலப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 
 
இந்த தகவலால் கடும் அதிருப்தியடைந்த தேமுதிக பொதுச் செயலாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த், "தேமுதிகவுக்கு 6 இடங்கள் என செய்தியை பரப்பிய கட்சிக்கு அழிவு காலம் நெருங்கிவிட்டது" என ஆக்ரோஷமாக எச்சரிக்கை விடுத்தார். இது கூட்டணியில் விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளதா என்ற கேள்வியை எழுப்பியுள்ளது.
 
இவ்விவகாரம் குறித்து தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலையிடம் செய்தியாளர்கள் கேட்டபோது, "இந்த புகாருக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமில்லை; இதை யாரிடம் சொன்னார்களோ அவர்களிடம் தான் கேட்க வேண்டும்" என்று கூறி நழுவிக்கொண்டார். 
 
மேலும், ஜனவரி 9-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள தேமுதிக பொதுக்குழுவில் பிரேமலதா தனது இறுதி முடிவை அறிவிப்பார் என்றும், டிடிவி தினகரன் மற்றும் ஓபிஎஸ் ஆகியோர் ஜனவரி 20-க்குள் நல்ல முடிவை எடுப்பார்கள் என எதிர்பார்ப்பதாகவும் அண்ணாமலை தெரிவித்தார். இந்த கருத்துக்கள் அதிமுக கூட்டணி மற்றும் மூன்றாவது அணி குறித்த விவாதங்களை தமிழகத்தில் மீண்டும் சூடுபடுத்தியுள்ளன.
 
Edited by Siva

