முதல்வர் ஸ்டாலினை திடீரென சந்தித்த ப. சிதம்பரம்.. என்ன காரணம்?

தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலினை, மத்திய முன்னாள் அமைச்சர் ப. சிதம்பரம் இன்று சென்னையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் நேரில் சந்தித்துப் பேசினார். சுமார் 10 நிமிடங்கள் வரை நீடித்த இந்த சந்திப்பு, தமிழகத்தின் தற்போதைய அரசியல் சூழலில் மிக முக்கியமானதாக பார்க்கப்படுகிறது.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் வேளையில், திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் இடையிலான தொகுதி பங்கீடு மற்றும் கூட்டணி வியூகங்கள் குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக தெரிகிறது.
மேலும், மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலைவாய்ப்புத் திட்டத்திற்கு மாற்றாக மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள புதிய திட்டத்திற்கு எதிராக காங்கிரஸ் கட்சி நாளை முன்னெடுக்கவுள்ள போராட்டங்கள் குறித்தும், தமிழகத்தில் நடைபெற்று வரும் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தப் பணிகள் குறித்தும் இந்த சந்திப்பில் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்து எடப்பாடி பழனிசாமியை சந்திக்கவுள்ள நிலையில், முதல்வர் - ப. சிதம்பரம் இடையிலான இந்த சந்திப்பு அரசியல் களத்தில் பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.