மீண்டும் விஜய்க்கு ஆதரவாக பேசிய அதிமுக.. அதிமுக - தவெக கூட்டணியா?

Publish Date: Mon, 09 Mar 2026 (12:17 IST)
Updated Date: Mon, 09 Mar 2026 (12:19 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை முன்னிட்டு அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' மற்றும் ஆளும் திமுக இடையே மோதல் முற்றியுள்ளது. விஜய்யின் விவாகரத்து தொடர்பான மனுக்கள் பொதுவெளியில் கசிந்தது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்திய நிலையில், அவருக்கு ஆதரவாக அதிமுக களம் இறங்கியுள்ளது.
விஜய்யின் வளர்ந்து வரும் அரசியல் செல்வாக்கை கண்டு அஞ்சி, அவரது நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்க திமுக திட்டமிட்டு செயல்படுவதாக அதிமுக மூத்த தலைவர் செல்லூர் ராஜு குற்றம் சாட்டியுள்ளார். "விஜய் தம்பியின் பிம்பத்தை சிதைக்கவே இத்தகைய செய்திகள் பரப்பப்படுகின்றன. ஆட்சியை தக்கவைக்க திமுக எந்த எல்லைக்கும் செல்லும்" என்று அவர் கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
மறுபுறம், பாஜகவின் மத்திய அமைச்சர் எல். முருகன் விஜய்யின் அரசியல் வருகை குறித்து விமர்சித்துள்ளார். "சினிமா நட்சத்திரங்களை பார்க்கக் கூடும் கூட்டம் அப்படியே வாக்குகளாக மாறாது. சிரஞ்சீவி, விஜயகாந்த் ஆகியோரின் கூட்டத்தையே நாம் பார்த்துள்ளோம்.
எம்.ஜி.ஆருக்கு பிறகு சினிமாவில் இருந்து வந்து தேர்தலில் வெற்றி பெறும் காலம் முடிந்துவிட்டது" என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார். வரும் தேர்தல்களில் விஜய்யின் தாக்கம் என்னவாக இருக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.