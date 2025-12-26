பாமகவில் இருந்து ஜிகே மணி நீக்கம்.. அதிரடி உத்தரவால் பரபரப்பு..!

பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் கௌரவ தலைவரும், பென்னாகரம் தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான ஜி.கே. மணி, கட்சியின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பிலிருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளார். கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இந்த அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டுள்ளார்.
கட்சி விரோத நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டதாக கூறி, கடந்த டிசம்பர் 18-ஆம் தேதி ஜி.கே. மணிக்கு ஒழுங்கு நடவடிக்கை குழு விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தது. இதற்கான காலக்கெடு நேற்றுடன் முடிந்த நிலையில், அவரிடமிருந்து எவ்வித பதிலும் வராததால் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
இனி அவரோடு பாமகவினர் யாரும் தொடர்பு வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்று அன்புமணி தரப்பு எச்சரித்துள்ளது. பாமக நிறுவனத் தலைவர் ராமதாஸ் மற்றும் அன்புமணி ஆகிய இருவருக்கும் இடையே நிலவி வரும் பனிப்போர், தற்போது கட்சியின் மிக மூத்த தலைவரான ஜி.கே. மணி நீக்கத்தின் மூலம் வெளிப்படையான மோதலாக உருவெடுத்துள்ளது.
இது தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.