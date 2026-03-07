ஒருபுறம் மகளிர் தின விழா.. இன்னொரு புறம் சங்கீதாவை வீட்டை விட்டு வெளியேற்றிய விஜய்.. கடும் விமர்சனம்..!

Publish Date: Sat, 07 Mar 2026 (13:43 IST)
Updated Date: Sat, 07 Mar 2026 (13:44 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மாமல்லபுரத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ள சர்வதேச மகளிர் தினக் கொண்டாட்டங்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளன.
இக்கட்சியின் தலைவர் விஜய், ஒருபுறம் பிரம்மாண்ட ஏற்பாடுகளை செய்து வரும் நிலையில், அவரது தனிப்பட்ட வாழ்க்கை குறித்த விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. "விஜய்யின் மனைவி சங்கீதாவுக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும்" என்று தமிழக பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் குரல் கொடுத்துள்ளார்.
இதேபோல், மாதர் சங்க பொதுச்செயலாளர் ராதிகா, "சொந்த மனைவியையே வீட்டிற்குள் அனுமதிக்காத விஜய், சமூக மாற்றத்தை விரும்புவதாக கூறுவது இளைஞர்களுக்கு எப்படி வழிகாட்டியாக இருக்க முடியும்?" என்று கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
விஜய்யின் இந்த இரட்டை நிலைப்பாடு அவரது மனைவி சங்கீதாவுக்கு பெரும் மன உளைச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஒருபுறம் மகளிர் தின விழா மேளதாளங்களுடன் தயாராகி கொண்டிருந்தாலும், மறுபுறம் எழும் இத்தகைய காட்டமான விமர்சனங்கள் தவெகவினரிடையே சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.