ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரன் தவெக கூட்டணியில் இணைந்தால் முதலிடமா? இரண்டாமிடமா?

TTV Dinakaran Vijay

Siva

, வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (08:29 IST)
தமிழக அரசியல் களத்தில் ஓ. பன்னீர்செல்வம் , டி.டி.வி. தினகரன் மற்றும் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகிய மூன்று சக்திகளும் இணைந்தால், அது 2026 தேர்தலில் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். இத்தகைய கூட்டணி அமையும் பட்சத்தில், அது முதலிடத்தைப் பிடிக்குமா அல்லது இரண்டாமிடத்தை பிடிக்குமா என்பது அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் விவாதமாக உள்ளது.
 
விஜய்யின் எழுச்சி இளைஞர்கள் மற்றும் நடுநிலை வாக்காளர்களை கவர்ந்துள்ள நிலையில், ஓபிஎஸ் மற்றும் டிடிவி ஆகியோரிடம் உள்ள பாரம்பரிய அதிமுக வாக்கு வங்கி மற்றும் குறிப்பிட்ட சமூகங்களின் பலமான ஆதரவு இந்த கூட்டணிக்கு ஒரு பெரும் பலமாக அமையும். குறிப்பாக தென் மாவட்டங்களில் இவர்களது செல்வாக்கு திமுக மற்றும் ஈபிஎஸ் தலைமையிலான அதிமுகவுக்கு பெரும் சவாலாக இருக்கும்.
 
இந்தக் கூட்டணி குறைந்தபட்சம் 25% முதல் 30% வாக்குகளை பெறும் பட்சத்தில், அது பல தொகுதிகளில் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் சக்தியாக மாறும். ஒருவேளை ஆளும் திமுகவுக்கு எதிரான அலை மிகத்தீவிரமாக இருந்து, அதிமுகவின் வாக்குகள் இவர்களிடம் மைக்ரேட் ஆனால், இந்தக் கூட்டணி முதலிடத்தை பிடித்து ஆட்சி அமைக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. 
 
இல்லையெனில், ஒரு பலமான எதிர்க்கட்சியாக உருவெடுத்து இரண்டாமிடத்தை உறுதி செய்யும். எதுவாக இருந்தாலும், இக்கூட்டணி அமைந்தால் தமிழகத்தில் பல ஆண்டுகளாக நிலவும் திமுக-அதிமுக இருமுனை போட்டி முடிவுக்கு வந்து, ஒரு புதிய அரசியல் அத்தியாயம் தொடங்கும் என்பது உறுதி.
 
