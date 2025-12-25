முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
அமமுகவுடன் பேச்சுவார்த்தை உண்மைதான்.. விரைவில் நல்ல செய்தி வரும்: செங்கோட்டையன்..!

sengottaiyan

Siva

, வியாழன், 25 டிசம்பர் 2025 (08:24 IST)
தமிழக அரசியலில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான கூட்டணி கணக்குகள் தற்போதே சூடுபிடிக்க தொடங்கியுள்ளன. அதிமுக கூட்டணியில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு கதவுகளை மூடியுள்ள நிலையில், டிடிவி தினகரன் தலைமையிலான அமமுக மற்றும் ஓ. பன்னீர்செல்வம் தரப்பு நடிகர் விஜய்யின் 'தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை' நோக்கி நகர தொடங்கியுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
 
சமீபத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தவெக-வின் உயர்மட்டக் குழு ஒருங்கிணைப்பாளர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், பல அரசியல் தலைவர்களுடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெற்று வருவதை உறுதிப்படுத்தினார். 
 
ஓபிஎஸ் மற்றும் சில முக்கிய தலைவர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது; விரைவில் ஒரு நல்ல செய்தி வரும்" என்று அவர் தெரிவித்தது அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
பொங்கலுக்குள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வர வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுவதால், அமமுக மற்றும் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். திமுக மற்றும் அதிமுக ஆகிய இரு பெரும் துருவங்களுக்கு மாற்றாக, தவெக தலைமையில் ஒரு புதிய பலமான கூட்டணி அமையக்கூடும் என்பதே தற்போதைய அரசியல் சூழலின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
 
Edited by Siva

