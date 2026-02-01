பிரபல ஊடகத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்த தவெக தலைவர் விஜய்.. என்ன காரணம்?

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவரும், நடிகருமான விஜய், பிரபல செய்தி நிறுவனமான 'டைம்ஸ் நவ்' தனது 20-வது ஆண்டில் கால்பதிப்பதையொட்டி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.
ஜனவரி 31, 2026 தேதியிட்ட தவெக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் அவர் இந்த வாழ்த்து செய்தியை அனுப்பியுள்ளார். அதில், கடந்த 20 ஆண்டுகளாக டைம்ஸ் நவ் நிறுவனம் ஆற்றி வரும் அற்புதமான ஊடக பணியை பாராட்டியதோடு, வரும் காலங்களிலும் அந்த நிறுவனம் மேலும் பல வெற்றிகளை குவிக்கத் தனது வாழ்த்துகளை தெரிவித்துள்ளார்.
2006-இல் தொடங்கப்பட்ட டைம்ஸ் நவ் நிறுவனம், தனது ஆண்டு விழா கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக விஜய்யின் இந்த வாழ்த்து செய்தியை பகிர்ந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலை 'விசில்' சின்னத்துடன் எதிர்கொள்ள தயாராகி வரும் விஜய், தேசிய அளவிலான ஊடகங்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதன் மூலம் தனது அரசியல் எல்லையை தேசிய அளவில் விரிவாக்கத் திட்டமிடுவதாக அரசியல் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர்.
விஜய்யின் இந்த முன்னெடுப்பு அவரது தொண்டர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.