தவெகவுக்கு வாக்குகள் கிடைக்கும்.. ஆனால் வெற்றி பெற முடியாது: ஆறுதல் பரிசு கூட கிடைக்காது: கார்த்தி சிதம்பரம்

தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தலைவர் விஜய் குறித்து காங்கிரஸ் எம்பி கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ள கருத்துக்கள் அரசியல் வட்டாரத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், அரசியலில் சினிமா பாணியிலான அணுகுமுறை எடுபடாது என்று நேரடியாக விமர்சித்தார். "விஜய் ஒரு நடிகராக இருக்கும்போது சமூகத்தை விட்டு விலகி இருக்கலாம், ஆனால் அரசியலுக்கு வந்த பிறகும் அதே பாணியை பின்பற்றுவது சரியல்ல" என்று அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவது போல கூட்டங்களை கூட்டிவிட்டால் மட்டும் மக்கள் வெற்றி பெற செய்துவிடுவார்கள் என்று நம்புவது அரசியல் எதார்த்தத்திற்கு புறம்பானது என்று அவர் கூறினார். மேலும், தவெக-விற்கு ஓரளவிற்கு வாக்குகள் கிடைக்கும் என்பதை ஒப்புக்கொண்ட கார்த்தி சிதம்பரம், ஆனால் அந்த வாக்குகள் வெற்றியாக மாறாது என்று கணித்துள்ளார்.
"அரசியல் களத்தில் வெற்றி மட்டுமே கணக்கில் கொள்ளப்படும்; இங்கு ஒலிம்பிக் போட்டியை போல வெள்ளி பதக்கம், வெண்கல பதக்கம் அல்லது ஆறுதல் பரிசுகள் கிடைக்காது" என்று அவர் கிண்டலாக கூறியுள்ளது தவெக தொண்டர்களிடையே விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.